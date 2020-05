Het NPO Radio 2-programma ‘Holy Hits’ lanceert vandaag een eigen podcast. De podcast dient als verlengde van het christelijke radioprogramma van Martine ten Klooster, dat elke vrijdag- op zaterdagnacht te horen is op Radio 2. Elke vrijdag verschijnt een nieuwe aflevering van de podcast.

In ‘Holy Hits de podcast’ praat Martine met zanger Matthijn Buwalda en Trinity-bassist Bert Bos over muziek en zingeving. “Er gebeurt veel op het gebied van muziek en zingeving”, vertelt de Radio 2-presentatrice. “Zoveel, dat we er urenlang over kunnen praten. Daar is in het radioprogramma geen tijd voor.”

“In ‘Holy Hits’ op NPO Radio 2 draaien we de mooiste nummers en in de podcast gaan we in op de verhalen áchter de muziek. Verhalen over hoop, geloof, onzekerheid en liefde. Ik hoop dat het luisteraars inspireert en laat kennismaken met nieuwe, toffe muziek.”

Foto: EO