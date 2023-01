Simone Walraven is terug op de radio: sinds begin dit jaar presenteert ze ‘De Avondspits’ op NPO Radio 5. Ondanks diverse avonturen, zoals tv-programma’s, heeft ze altijd een voorliefde voor radio gehouden, vertelt ze in De Telegraaf.

“Radio is zo magisch. Er is nu een overdosis aan informatie en muziek, terwijl vroeger… Ik weet nog dat ik een transistorradio van Sinterklaas kreeg op m’n 7e. Dan lag ik daar ’s avonds in mijn bed naar te luisteren. Dat je de mensen gewoon kon horen praten in Bulgarije, Duitsland of Engeland ‒ je was dan even verbonden met de hele wereld.”

Terug in Nederland

De 56-jarige Simone woonde de afgelopen jaren in Amerika, maar is nu terug in Nederland. “Het woord ‘definitief’ gebruik ik eigenlijk heel weinig. In mijn ervaring is het leven niet te plannen. Ik had een tijdje geleden geen flauw benul dat dit op mijn pad zou komen, maar ik werd er zo ontzettend blij van”, zegt ze over haar programma op Radio 5, dat ze elke werkdag tussen 18:00 en 20:00 uur presenteert.

Simone was eerder op NPO Radio 2 te horen, waar ze een aantal jaar een wekelijks programma presenteerde. In de jaren tachtig brak ze als radiomaker door op het publieke Veronica. Ze kreeg er in die periode tv-programma’s als Schoolplein en Countdown bij. “Het was echt fantastisch, maar hoe bekender ik werd, hoe meer mijn vrijheid werd ingeperkt”, zegt Simone in de krant.

