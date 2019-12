“Het gaat niet om de hoeveelheid geld of hoe hard we scoren, we willen iets doen waar we in geloven”, zegt zendermanager Sharid Alles in het AD over Serious Request: The Lifeline. “Het doel van dit jaar, wat een wereldwijd drama is maar waar weinig over bekend is, is iets waar heel 3FM keihard in geloofde en waar heel hard voor is gewerkt.”

De actie haalde dit jaar 1.418.513 euro op. NPO 3FM is blij dat de tweede editie het iets beter heeft gedaan dan de eerste editie. De radiozender ziet op verschillende vlakken groei zegt Sharid in de krant: “Vorig jaar hebben we een compleet nieuw concept heel snel uit de grond gestampt.”

“Het was een race tegen de klok, maar we zagen al meteen dat we er zoveel meer van kunnen maken. Dit jaar hebben we enorm goede stappen gezet. Het aantal plaataanvragen is verdubbeld, ruim 1600 mensen hebben meegedaan aan de sponsorloop die dit jaar nieuw was en bijna 15.000 bezoekers hebben de 26 chequepoints bezocht.”

“We hebben nu al ideeën over hoe het nog beter, nog mooier en nog dichterbij het publiek kan. We willen er nog meer een actie van maken waar iedereen naar kijkt aan het einde van het jaar.” Voor een groter bereik is tijd nodig, stelt Alles. “Het Glazen Huis was ook niet meteen een succes. Dat vergeet iedereen, iedereen denkt altijd aan de kolkende massa’s die de laatste jaren rond het huis stonden. Maar ook dat was niet zo groot in het begin, een concept heeft tijd nodig om te groeien.”

Het eindbedrag ligt dit jaar hoger dan vorig jaar maar dat is niet het enige waar naar gekeken wordt. “Natuurlijk, hoe meer geld hoe beter. Maar de groei zat in meer dingen. Dat geeft de potentie van de actie aan.”

De Warmste Week

In België is een recordbedrag opgehaald tijdens ‘De Warmste Week’, de inzamelingsactie van omroep VRT. De actieweek van de zuiderburen haalde 17.518.153 euro op voor 2.088 goede doelen.

‘De Warmste Week’, voorheen ‘Music For Life’, is ooit begonnen als Belgische variant op het Glazen Huis. Tot 2012 had het Belgische evenement hetzelfde thema als het Nederlandse Serious Request, maar daarna werd gebroken met het concept.

De zendermanager van 3FM is niet jaloers op de Belgen: “De actie van de Belgen is niet meer te vergelijken met onze actie. Daar mag het publiek geld inzamelen voor een doel naar keuze, dan kan ook de konijnenopvang om de hoek zijn. Wij maken heel bewust de keuze om ons aan één doel te committeren, dit jaar mensenhandel. Ik snap dat het voor een heleboel mensen minder aantrekkelijk is om aan ons te doneren dan aan een doel naar keuze.”

3FM heeft dan ook niet de ambitie om onze zuiderburen achterna te gaan. “Die kant willen we niet op. Het gaat niet om de hoeveelheid geld of hoe hard we scoren, we willen iets doen waar we in geloven.”

Foto: NPO 3FM | Michel Schnater