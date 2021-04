NPO Radio 2 zendt ‘The Passion’ weer live uit op de radio. Wouter van der Goes verruilt de studio in Hilversum vanavond voor het Munsterplein in Roermond, waar hij tussen 18:00 en 22:15 uur live radio gaat maken. De NPO Radio 2-dj verzorgt opnieuw een live audiodescriptie van The Passion, bedoeld voor mensen met een visuele beperking.

In de radio-uitzending van vanavond spreekt Wouter, voorafgaand aan de start, met de castleden. Ook draait hij nummers uit de afgelopen tien edities van het paasevenement. Vanwege de coronamaatregelen vindt The Passion dit jaar zonder publiek plaats.

Drie jaar geleden begon Wouter met het geven van live audiodescriptie op Radio 2 tijdens The Passion. Dat gebeurt vanavond dus opnieuw. “Het verhaal van The Passion is een verhaal van hoop en liefde dat voor iedereen herkenbare elementen heeft. Als KRO-NCRV vinden wij het belangrijk om zo’n inspirerend en bemoedigend verhaal voor iedereen toegankelijk te maken”, zegt Peter Kuipers, directeurvoorzitter van KRO-NCRV.

The Passion gaat vanavond om 20:30 uur van start.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2