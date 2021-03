RTL heeft al een paar jaar geen radiozender meer in eigen beheer. Maar radio missen, doet het bedrijf volgens directeur Peter van der Vorst niet. “We hebben radio op dit moment niet nodig. Het gaat hartstikke goed met RTL, we hebben onze focus op video en televisie gelegd”, aldus de RTL-directeur op BNR Nieuwsradio.

RTL Nederland beschikte in het verleden over Yorin FM, dat verkocht werd aan SBS, en over RTL FM, dat haar frequentie verloor aan 100%NL. Daarnaast was het samen met Talpa Radio eigenaar van Radio 538. Vier jaar geleden stopte RTL helemaal met radio.

Radio als marketing

Concurrent Talpa Network beheert wel een aantal radiozenders, waaronder Radio 538 en Radio 10. “Maar wij missen radio niet”, zegt Peter van der Vorst. De RTL-directeur ontkent dat een eigen radiozender betere marketing voor het gehele mediabedrijf betekent. “Radio is een heel slim marketinginstrument om aandacht voor je televisieprogramma’s te kunnen krijgen, maar wij werken op sommige gebieden ook samen met Qmusic. Dus daar hebben wij ook ons marketingwindow op.”

Van der Vorst benadrukt overigens wel dat hij een vaste radioluisteraar is. “Ik ben een fervente nieuwsjunk. Ik luister veel naar BNR en naar Radio 1. Als ik in de auto zit, staan die zenders vooral aan.”

Foto: RTL | Michel Schnater