DPG Media, het moederbedrijf van Qmusic en JOE, krijgt zeer waarschijnlijk groen licht voor het mogen overnemen van RTL. Dat schrijft het Financieele Dagblad (FD), dat interne stukken in handen heeft over de overname.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) doet al anderhalf jaar onderzoek naar de overname. De toezichthouder op de mededinging is volgens het FD tot de conclusie gekomen dat de problemen die aan de overname kleven, met een aantal afspraken op te lossen zijn.

Eerder wilde RTL concurrent Talpa overnemen, maar dat werd door de ACM verboden. Anders dan met Talpa, opereren DPG en RTL niet in dezelfde markt. Zo is DPG Media vooral actief in de kranten- en tijdschriftenwereld en heeft het meerdere radiozenders, terwijl RTL vooral in de tv-wereld veel grote merken heeft, zoals RTL4, RTL5 en Videoland.

Voorwaarden aan overname

DPG Media heeft volgens het FD onder meer toegezegd dat de websites en de redacties van RTL Nieuws en Nu.nl de komende tien jaar strikt gescheiden blijven.

De ACM ziet namelijk wel “serieuze risico’s” op het vlak van de pluriformiteit van het nieuwsaanbod. Met de verwerving van RTL krijgt DPG namelijk nog een grote nieuwsorganisatie in handen: RTL Nieuws.

Er wordt binnenkort nog eerst een hoorzitting gehouden over de op handen zijnde fusie. In het document voor de hoorzitting, dat het FD in handen heeft, concludeert de ACM dat de problemen rond journalisten, persbureau ANP en de advertentiemarkt niet ernstig genoeg zijn om in te grijpen.

RTL heeft geen radio

RTL heeft overigens al jaren geen eigen radiozender meer. “We hebben radio op dit moment niet nodig. Het gaat hartstikke goed met RTL, we hebben onze focus op video en televisie gelegd”, zei RTL-directeur Peter van der Vorst in 2021.

Eerder had RTL wel radiozenders. Zo waren Yorin FM, RTL FM, RTL Lounge Radio, Veronica FM, Hitradio Veronica, RTL 4 Radio, RTL Rock Radio onderdeel van RTL of de voorganger Holland Media Groep (HMG). Ook is RTL een tijdje eigenaar geweest van Radio 538, Slam!FM en Radio 10 Gold, uiteindelijk gingen de zenders weer terug naar Talpa.

Foto: DPG Media