Rick van Velthuysen baalt ervan dat hij niet in het presentatieteam van de Top 2000 van NPO Radio 2 zit. “Ik had mezelf heel graag in het diepe gegooid, maar dat gaat helaas niet. Er worden keuzes gemaakt, en drie keer raden aan welk eindje ik getrokken heb”, zei hij een beetje subtiel in zijn eigen programma. “Dit jaar ben ik niet one of the chosen few.”

Frank van ’t Hof presenteert nu op de plek van Rick. Vorig jaar was hij nog te horen tussen 02:00 en 04:00 uur in de Top 2000. Het jaar daarvoor zat hij ook niet in het presentatieteam, maar in 2018 en 2019 weer wel.

Waarom toch Frank van ’t Hof in plaats van Rick tijdens de nachtelijke uren te horen is, is niet duidelijk. Paul Rabbering keert na een jaar juist weer terug.

Foto: NPO Radio 2 | Linda Stulic