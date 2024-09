Veel muziek, en dan vooral de grootste hits allertijden uit de jaren zeventig, tachtig en negentig, moet weer de boventoon gaan voeren op Radio 10. Dat zegt Dave Minneboo in de podcast ‘Talpa Media Inside’. De radiodirecteur erkent dat het een onrustige tijd is geweest bij Radio 10. “We hebben de pech gehad dat we zowel de ochtend- als de middagshow moesten aanpassen. Dat is in radioland natuurlijk een pittige, want je drivetimeshows zijn wel de trekkers van het station”, zegt hij.

Gerard Ekdom maakte begin dit jaar bekend over te stappen naar Radio Veronica, waardoor Radio 10 haar ochtendshow verloor. Afgelopen voorjaar besloot Dave Minneboo dat de middagshow met Rob van Someren moest stoppen. Die radiomaker stapte daarover naar de rechter en kreeg gelijk. Uiteindelijk vertrok Rob naar 100% NL.

Zeer onrustig

“Het is zeer onrustig geweest de laatste tijd”, erkent Dave in de podcast. “Nu is Radio 10 een ontzettend sterk merk, dat heel veel stormen heeft doorstaan. Wel op FM, niet op FM, zelfs op AM: het is nog steeds een heel populaire zender.”

Dave is blij met de komst van Gijs Staverman, die sinds een aantal weken de middagshow op Radio 10 presenteert. “Gijs past een-op-een bij het merk Radio 10. Als je het hebt over iemand die altijd positief is, en vrolijk en gezellig klinkt: dat zijn toch wel de kernwaarden van Radio 10. Ook met de ochtendshow van Lex Gaarthuis zijn we aan het bouwen voor de toekomst.”

Herpositionering na veiling

Het herpositioneren van de Talpa-radiozenders, naast Radio 10 zijn dat Radio 538 en Sky Radio, was volgens Dave nodig vanwege de FM-veiling vorig jaar. “Dat heeft de markt echt opgeschut na een aantal jaren. We hebben er een aantal concurrenten bij gekregen en daardoor hebben we de drie hoofdzenders moeten herpositioneren.”

Over het afstoten van Radio Veronica – bij de frequentieverdeling vorig jaar gold de regel dat een mediabedrijf maximaal drie FM-zenders mag hebben – loopt nog een rechtszaak. “Daar hopen we eind dit jaar uitsluitsel over te krijgen”, aldus Dave. Hij noemt het ‘een aderlating’ dat Talpa Radio Veronica is kwijtgeraakt.

Foto: RadioFreak