NPO Radio 5 is vandaag gestart met het in de schijnwerper zetten van een nieuw nummer. Dat doet de zender onder de naam ‘De Schijf van NPO Radio 5’. De primeur is voor ‘Can We Fix Our Nation’s Broken Heart’ van Stevie Wonder.

De Schijf moet een maand lang het meest gedraaide nummer op de zender zijn en zal geregeld in de programma’s voorbijkomen. Het liedje wordt gekozen door de dj’s van Radio 5.

Peter de Vries, zendermanager van Radio 5: “Can We Fix Our Nation’s Broken Heart van Stevie Wonder is een prachtige plaat om mee af te trappen. Wonder bewijst hiermee dat hij nog steeds een fantastische artiest is en zijn nieuwe nummer past perfect bij Radio 5.”

Foto: Michel Schnater | NPO