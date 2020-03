Zangers in Nederland krijgen deze week hun stem te laten horen in een groot Virtueel Bevrijdingskoor. Iedereen kan vanuit huis zijn partij instuderen en opnemen met bijvoorbeeld de mobiele telefoon of laptop.

De deelnemers zingen in het kader van 75 jaar bevrijding een speciaal gemaakt vocaal arrangement van het Largo uit de 9e Symfonie ‘Uit de Nieuwe Wereld’ van Antonín Dvořák. Via de website van NPO Radio 4 kunnen de zangers aan de hand van een instructievideo meedoen en hun opname insturen. Radio 4 en KRO-NCRV voegen alle inzendingen samen tot een groot koor. Het resultaat zal online en op de radio te horen zijn.

Oorspronkelijk zouden koren en ensembles in Nederland in het kader van 75 jaar bevrijding een door NPO Radio 4 gemaakt vierstemmig vocaal arrangement uitvoeren van een deel uit de Negende Symfonie ‘Uit de Nieuwe Wereld’ van Antonín Dvořák. De bladmuziek hiervoor werd ruim 6000 keer gedownload en meer dan 65 koren en ensembles in heel Nederland hadden al aangegeven het muziekstuk te gaan uitvoeren. Door de maatregelen als gevolg van het coronavirus gaan deze uitvoeringen niet door en daarom wordt nu dit digitale alternatief geboden.

‘Uit de Nieuwe Wereld’

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond in een vrouwenkamp op Sumatra iets bijzonders plaats. De gevangenen zochten naar een manier om alle ellende het hoofd te kunnen bieden. Ze herinnerden zich klassieke muziekstukken, maar hadden geen muziekinstrumenten tot hun beschikking. Daarom besloten ze orkestmuziek die ze zich herinnerden te gaan zingen, zonder woorden.

Het stemmenorkest zong in het kamp onder meer het Largo uit de Negende Symfonie ‘Uit de Nieuwe Wereld’ van Antonín Dvořák. NPO Radio 4 heeft een vierstemmig arrangement laten maken van dit Largo van Dvořák, geschikt voor een gemengd koor of ensemble.

Foto: Michel Schnater | NPO