NPO Radio 2 draait vandaag weer muziek van Marco Borsato. In ‘De Koninklijke 500’ waren vandaag al Borsato’s nummers Vrij Zijn, Speeltuin en Je Hoeft Niet Naar Huis Vannacht te horen. Opvallend was dat zowel Bart Arens als Annemieke Schollaardt weinig over de artiest meldden; Bart kondigde alleen een van de platen aan:

De radiozenders van de NPO, waaronder dus ook Radio 2, deden begin dit jaar de muziek van Marco Borsato in de ban, omdat de artiest wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Vandaag maakte het Openbaar Ministerie bovendien bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld na aangiften die zijn gedaan in de zaak.

‘Beleid is onveranderd’

Een woordvoerder van Radio 2 wijst erop dat de zender deze week in het teken staat van de Koninklijke 500. “Die is puur samengesteld op basis van voorkeuren van de stemmers.”

Hij vervolgt: “Er was of is overigens geen sprake van een boycot. Maar gezien de enorme verontwaardiging bij het publiek over een aantal artiesten naar aanleiding van de schokkende verhalen, hebben we in overleg met de omroepen besloten om deze muziek voorlopig niet actief op te nemen in de playlist. Dat beleid is onveranderd. Het stond en staat programmamakers vrij om muziek van deze artiesten te draaien als ze dat willen.”

Foto: ANP