Domien Verschuuren is nog steeds actief op het RadioForum. “Ik lees het nog steeds, maar wel iets minder. Er zitten liefhebbers die best wel vaak goede punten en goede kritiek hebben. Het is alleen jammer dat er soms zoveel op de man wordt gespeeld onder pseudoniemen”, zegt Domien in de podcast ‘PodBast’.

Al sinds zijn tienerjaren is Domien actief op het RadioForum. Zo schreef hij rond 2004 teksten als: ‘Als ik Evers luister, dan hoor ik commerciële nepzooi, bij Giel hoor ik echte radio.’ En: ‘Er zou nieuw talent aan de bak moeten, over tien jaar zijn Stenders en Ruud de Wild compleet uitgerangeerd.’

“Dit is niet de periode waar ik het meest trots op ben”, zegt Domien erover in de podcast. “Dit was totale jeugdige zelfoverschatting. Ik ben er niet trots op, maar ik heb het altijd geschreven onder mijn eigen naam. Ik heb mij nooit verstopt onder een andere naam. Ik profileerde me op een manier waarin ik het tijd vond voor een nieuwe generatie makers.”

Donkere periode

De eerste vijf jaar bij 3FM noemt Domien achteraf een ‘best donkere periode’. “Ik was een moeilijk en onzeker mannetje. Collega’s waarschuwden me ervoor, daar heb ik achteraf veel van geleerd. Bart Arens zei een keer: ‘doe gewoon rustig. Loop jezelf niet zo te overschreeuwen en op te blazen.'”

De overstap van de NPS naar BNNVARA in 2010 staat Domien ook nog helder voor de geest. “Ik vond dat doodeng, want ik dacht dat Coen en Sander echt een bloedhekel hadden aan mij. Dat heb ik ook uitgesproken naar BNNVARA. ‘Je zult wel echt je best moeten doen om het tegendeel te bewijzen’, kreeg ik terug.”

Kritiek op hemzelf

Als bekende radio-dj gaat het op het RadioForum nu juist soms over Domien zelf. Hoe gaat hij om met kritiek? “Ik heb geen olifantenhuid, maar ik kan er wel beter mee omgaan. Ik vind het soms lastig om te lezen, maar ik kan het nu beter een plek geven. Ik heb vier of vijf jaar geleden wel besloten dat ik kritiek van anonieme lafbekjes niet meer serieus neem.”

Domien vermoedt dat er bekende radiomakers op RadioForum zitten die onder een schuilnaam kritiek uiten. “Als je dan een bericht plaatst onder ‘DeRadioluisteraar’, in plaats van onder je eigen volledige naam, zeg het dan in mijn gezicht. Ik lees het wel, maar ik kan het moeilijk serieus nemen”, aldus de dj van Qmusic.

Foto: Qmusic