Gio Lippens, sportverslaggever voor NPO Radio 1, is bezig met het schrijven van een eigen boek. In ‘Koers in coronatijden’ beschrijft hij hoe het er aan toe gaat in de wielerwereld. De Belgische wielerveteraan José de Cauwer fungeert als klankbord in het boek, meldt de Nederlandse Sportpers (NSP).

De Radio 1-verslaggever heeft het rustig, nu al het wielrennen – en dus ook de Tour de France – stilligt. “Toen alles plat kwam te liggen, dacht ik: laat ik alles eens op gaan schrijven wat ik nu ga meemaken”, zegt Lippens tegen het sportmedium.

In het boek gaat Lippens, die in 2016 de RadioFreak Award won voor Beste Verslaggever, in op veel aspecten rondom het wielrennen. “De organisatie en structuur van de sport, de positie van de tv in het wielrennen, het verdienmodel voor ploegen en voor renners, de macht van de Tourorganisatie, de rol van de UCI”, noemt hij als voorbeelden.

Foto: Sjoerd van Ramshorst