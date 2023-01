De macht van de microfoon ligt veelal in de Randstad: in politiek Den Haag, maar ook in mediastad Hilversum. Dat zegt presentator Roos Abelman van NPO Radio 1. Ze reisde de afgelopen twee weken door het land en maakte vanuit elf provincies uitzendingen. “Mensen willen gehoord worden, de afgelopen weken hebben we de drempel voor mensen om met ons in contact te komen verlaagd en nog meer verbinding met elkaar gelegd.”

Vandaag sluit de Radio 1-presentatrice haar ’tour’ door Nederland af in de twaalfde provincie van ons land. Ze is straks tussen 13:00 en 15:00 uur vanuit Observant in Amersfoort te horen.

“NPO Radio 1 staat midden in de samenleving”, zegt zendermanager Klaske Tameling. “Het was inspirerend om de afgelopen weken zo veel luisteraars te spreken, te horen op zender en de reacties te lezen die via het platform bij ons binnenkwamen.”

Tameling zei vorig jaar al dat ze meer oog voor de regio wil. “Je wilt dat iedereen die, waar dan ook, Radio 1 aanzet en denkt: dit gaat over mij. We willen meer in het land zijn en minder achter het bureau in Hilversum.”

Foto: Tim Knol