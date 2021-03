Qmusic wil adverteerders de mogelijkheid geven om te gaan adverteren bij podcasts van de radiozender. Hoewel de plannen volgens een woordvoerder nog in de kinderschoenen staan, wordt er onder meer gewerkt aan een zogenoemde pre-roll. Daarin krijg je eerst een reclame te horen, voordat de daadwerkelijke podcast begint.

Q wil meer gaan inzetten op het adverteren op de digitale kanalen. Daarvoor gaat het nauwer samenwerken met moederbedrijf DPG Media, dat onder meer eigenaar is van het AD en een groot aantal regionale kranten in Nederland. Qmusic is daarvoor overgestapt op marketingbureau Triton. Bedrijven kunnen straks, naast Qmusic en de diverse themakanalen, ook op andere audio-kanalen van DPG Media adverteren.

“De overstap naar Triton is de volgende stap in de ontwikkeling op digitale audio”, zegt Rob Beijersbergen, verkoopdirecteur van Qmusic. “Naast het digitale radio-aanbod gaan we in de loop van het tweede kwartaal ook podcast-kanalen aan de markt aanbieden. Bovendien hebben we nu voor heel DPG Media hetzelfde systeem. Dit heeft veel voordelen voor onze adverteerders.”

Foto: Qmusic