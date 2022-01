Het laatste woord is nog niet gezegd over het FM-kavel in de Randstad waarop sinds een kleine twee jaar ‘Qmusic Non-stop’ te horen is. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven gaat zich buigen over de zaak, zo blijkt uit documenten van de rechtbank. Het is een nieuwe ontwikkeling in het geruzie rondom het kavel.

Radio Limburg kreeg in februari 2020 het FM-kavel B05 in de Randstad in handen. Het bedrijf sloot daarop een overeenkomst met Qmusic: op de FM-frequenties in de Randstad is nu ‘Qmusic Non-stop Maximum Hits’ te horen. Tida B.V., eigenaar van het kavel waarop Radio 10 Brabant is te ontvangen, greep tijdens de aanbesteding van het Randstad-kavel mis. De eigenaar was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter.

Hoger beroep

Radio Limburg had uitgesloten moeten worden van de veiling wegens vergaande verbondenheid met Qmusic, zo stelt Tida. Het bedrijf zag zich gesteund door de voorzieningenrechter in Rotterdam, die in 2020 aangaf ‘ernstige twijfels aan de zorgvuldigheid en volledigheid’ van het Commissariaat voor de Media bij het toekennen van het FM-kavel te hebben.

Toch verloor Tida zowel de rechtszaak in 2020 als het hoger beroep van vorig jaar. Volgens de rechtbank was de toekenning rechtmatig. Het College van Beroep gaat zich nu als hoogste bestuursorgaan buigen over de zaak.

Foto: Qmusic