One’sy Muller gaat twee dagen per week de middagshow van Sublime presenteren. Ze neemt de uitzendingen over van Angelique Houtveen, die teruggaat van vier naar twee dagen per week. Op dit moment is One’sy te horen op NPO Radio 2, waar ze op zaterdag van 22:00 tot 0:00 uur een deel van ‘Soul Night’ voor haar rekening neemt.

Op 26 september start One’sy bij ‘De Sublime Middagshow’ Angelique Houtveen is na een paar maanden afwezigheid sinds vorige maand weer terug op Sublime, maar slechts twee dagen per week. Ze gaat dus niet meer terug naar vier middagen. Op dit moment neemt Gilly Mangkoewihardjo de andere twee dagen voor zijn rekening. Op vrijdagmiddag blijft John Williams te horen.

One’sy Muller begon haar radiocarrière bij FunX. In 2016 maakte ze de overstap naar Radio 2, waar ze heel even in de nacht zat en vervolgens voor de AVROTROS een plek kreeg op zaterdagavond. Ze verlaat die zender nu om bij Sublime aan de slag te gaan.

“Soulmuziek zit op allerlei manieren in mijn DNA. Ik ben er van huis uit mee opgegroeid, het is mijn favoriete genre en ik ben zelfs vernoemd naar de soulzangeres One’sy Mack. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat ik me als radio-dj bij een zender als Sublime helemaal thuis voel. De paden van Angelique en mij hebben elkaar de afgelopen jaren meermaals gekruist op radiogebied. Nu slaan we samen een nieuwe weg in met De Sublime Middagshow”, aldus One’sy.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2