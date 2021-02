Decennialang was ‘Arbeidsvitaminen’ te horen op 3FM, maar elf jaar geleden werd het radioprogramma verplaatst naar NPO Radio 5, waar Hans Schiffers tegenwoordig de presentator is. Toen ‘Arbeidsvitaminen’ in 2010 stopte op 3FM, weigerde de NPO om het programma helemaal te schrappen. “Vanwege de historische status en omdat het nog steeds een goed radioformat is, zet je zo’n programma niet zomaar bij het oud vuil”, zegt Jan Westerhof, destijds directeur Radio bij de NPO, in De Volkskrant.

Wilbert Mutsaers, oud-zendermanager van 3FM, noemde het stoppen van ‘Arbeidsvitaminen’ destijds ‘een aderlating’. “Als merkendeskundige zou ik zo’n titel nooit weggooien”, zei hij toen, waarmee hij liet doorschemeren dat het geen wens van hem was om het programma te schrappen. ‘Arbeidsvitaminen’ gold als een van de belangrijkste pijlers van 3FM, met Gerard Ekdom als vaste presentator.

75 jaar

De NPO-top wist de ‘Arbeidsvitaminen’ in 2010 van de schroothoop te behouden. Het programma bestaat dit jaar 75 jaar en dat wordt deze hele week uitgebreid gevierd op Radio 5. Op de jubileumdag zelf, aankomende vrijdag, is het programma een dag lang te horen op NPO Radio 5, met vaste presentator Hans Schiffers.

‘Arbeidsvitaminen’ behoort tot de hoogst gewaardeerde radioprogramma’s van de publieke omroep. Het is tevens het langstlopende radioprogramma ter wereld. “Inhoudelijk past het ook het beste op Radio 5. Het publiek schat het op de juiste waarde en kent er enige nostalgische betekenis aan toe”, zegt Jan Westerhof in de krant.

“Niet NPO, maar AVRO”

Op Twitter reageert oud AVRO-eindredacteur Arjan Snijders de claim van de NPO. “Het was niet de NPO die Arbeidsvitaminen wist te behouden, maar de AVRO zelf. We maakten al Toppers van Toen op en ik heb voorgesteld om dat te hernoemen in Arbeidsvitaminen.” De AVRO verloor de zendtijd tussen 10-12 uur aan BNN, maar die omroep wilde de naam Arbeidsvitaminen niet gebruiken. “En toen is de route naar Radio 5 bedacht. Waar de NPO reserves bij had!”

Foto: AVROTROS | Elvin Boer