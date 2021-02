Een vooraf opgenomen gesprek tussen Mischa Blok en Eddy Keur voor NPO Radio 1 is per ongeluk verkeerd uitgezonden. De twee presentatoren praatten minutenlang over het monteren van het opgenomen gesprek, maar vergaten het stuk vervolgens uit de Radio 1-uitzending te knippen.

De twee programmamakers spraken over Winston Gerschtanowitz en wilden daarmee de uitzending afronden. “Okay, euuhmm”, zegt Mischa nadat Eddy is uitgepraat. “Zal ik dan weer de korte bumper doen?”, vraagt ze. “Ik heb een lange bumper ingestart, dat monteer ik er dan mooi onder. Dan laat ik dat uitfaden.”

Vervolgens bakkeleiden de twee nog zo’n twee minuten over de montage van het vooraf opgenomen gesprek. In de podcast ‘Dit was de Radio’ werd de blooper ontdekt:

Foto: Ruud Baan