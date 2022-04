Voormalig Radio West-presentator Bas Muijs ‘doet het weer’. Tijdens een interview bij de regionale omroep vertelde hij hoe hij afgelopen december werd getroffen door een ernstige hartaanval, die hem bijna het leven kostte. “Het is afschuwelijk. Het is net of er een sterke band om je lichaam wordt getrokken.”

“Het gebeurde ’s nachts. Het leek of alle lucht en leven uit me werd geperst”, vertelde de 45-jarige Bas. “Ik sloeg mijn vrouw wakker en die had wel in de gaten dat het foute boel was.” Achteraf blijkt dat hij geluk heeft gehad: het bloedpropje in één van zijn kransslagaders schoot los, zodat zijn hart weer zuurstof kreeg.

Openhartoperatie



In het LUMC in Leiden kreeg Bart een zware openhartoperatie die zes uur duurder. “Rond je hart zitten de kransslagaders, de grote aders die je hart van zuurstof moeten voorzien. Op vier plekken had ik een ernstig probleem. Dat wist ik helemaal niet, ik liep met een soort tijdbom rond. Eén van die aders was al helemaal dicht en de andere drie bijna. Ik heb vier bypasses gekregen.”

Inmiddels kan Bas de dagelijkse dingen weer doen. “Maar ik ben altijd gewend om dat met 25 kilometer per uur te doen, dat gaat voorlopig niet meer.”

Vertrek

Half november vertrok Bas Muijs als radiopresentator bij Omroep West, nadat hij een nieuwe uitdaging had gevonden. Die uitdaging moet nog even wachten. “Maar wat dat nu precies is, daarover blijf ik nog steeds een beetje mistig.”

