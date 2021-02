Rob Stenders wordt de nieuwe zendermanager en dj van Radio Veronica. “Dat houdt in dat het toch ook voor heel veel mensen spannend is; een nieuwe baas zou zomaar kunnen betekenen dat er wat geschoven wordt en er dingen veranderen”, reageerde Niels van Baarlen, de huidige zendermanager van Radio Veronica, woensdag in de ochtendshow. “Er staan wat dingen te veranderen, wat super tof is voor Veronica.”

Niels, sinds april vorig jaar zendermanager van Radio Veronica, noemt de komst van Rob ‘fantastisch nieuws’. “Het is een hartstikke aardige vent. Rob komt nu, maar misschien volgen er nog meer. Radio Veronica is natuurlijk wel een magisch merk. Rob heeft een droom en die kan hij als het goed is hier verwezenlijken.”

Rob is vanavond voor het laatst te horen op NPO Radio 2. Vanaf 28 juni maakt hij een dagelijks programma op Radio Veronica. Met zijn werkzaamheden als zendermanager bij het station start hij al eerder.

Foto: Radio Veronica