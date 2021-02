Op NPO Radio 1 is vandaag het eerste grote verkiezingsdebat van de NOS te horen, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand. De lijsttrekkers van alle dertien partijen die op dit moment gekozen zijn in de Tweede Kamer doen mee aan het debat, dat plaatsvindt in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

Het debat wordt gepresenteerd door Radio 1-presentatrice Lara Rense en politiek verslaggever Xander van der Wulp. Wonen, onderwijs en zorg zijn een paar van de thema’s die aan bod komen. Ook vragen Lara en Xander de lijsttrekkers hoe iedereen weer vertrouwen kan krijgen in de overheid en hoe ons land ervoor staat na de coronacrisis.

Het debat is vanmiddag tussen 17:00 en 19:00 uur te beluisteren op Radio 1.

Foto: Michel Schnater | NPO