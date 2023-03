De Nationale Popquiz zal morgen opnieuw op NPO Radio 2 te horen zijn. Vorig jaar werd de popquiz voor het eerst gehouden. Dit jaar testen dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte opnieuw de muziekkennis van Nederland, tussen 20:25 en 22:30 uur. Emmely de Wilt is dit jaar toegevoegd aan de presentatieploeg: zij doet tussentijds verslag van de verrichtingen van de deelnemers in de Zwitsalhal in Apeldoorn.

Alle luisteraars kunnen teams samenstellen en virtueel meespelen met het antwoordformulier dat is te downloaden via de site van de radiozender. Een aantal teams bestaande uit NPO Radio 2-luisteraars neemt het rechtstreeks tegen elkaar op in Apeldoorn. Live muziek is er ook: de band Voltage speelt tijdens de quiz eigen nummers en covers van bekende artiesten.

De quiz is ook in beeld te volgen via NPO 1 Extra en de stream van Radio 2.

Foto: NPO Radio 2/Bullet-Ray