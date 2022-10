Morad El Ouakili moet nog even wennen aan het idee dat hij vanaf januari te horen is in de late avond op NPO Radio 2. “Het is nu nog zweven op een wolkje”, zei Morad op de radiozender. “Ik heb nog nooit zoveel felicitaties gehad.”

Per 2 januari volgt Morad in de late avond van Radio 2 Giel Beelen op, die op wereldreis gaat. “De trein van voorbereiding is al helemaal in volle gang. Er gebeurt echt ontzettend veel in de periode naar zo’n uitzending toe”, aldus Morad over zijn nieuwe show, die straks elke werkdag van 22:00 uur tot middernacht te horen is.

Morad is nu nog te horen op de zaterdagavond van Radio 2, met de Soulnight. Of hij dat tijdslot straks blijft presenteren, is niet duidelijk.

Foto: BNNVARA | NPO Radio 1