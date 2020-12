Adverteerders vinden Qmusic het sterkte radiomerk van 2020. De radiozender staat op nummer 1 in het Media Report van Adformatie. In dat onderzoek, dat is uitgevoerd door marktonderzoeker Ipsos, werd adverteerders gevraagd om mediabedrijven en -bureaus te beoordelen op onder meer creativiteit, prijs en bekendheid.

Qmusic komt in het onderzoek van Ipsos naar voren als ‘servicegerichte, innovatieve en toongevende speler’. De zender stond voorgaande jaren ook hoog in het Media Report, maar verovert dit jaar de koppositie.

Voor Qmusic was 2020 een jaar van de records. Zo stootte het station dit voorjaar Radio 538 van de troon als nieuwe koploper in de doelgroep 20-49 jaar. Ook in de algemene doelgroep, 10+, wint Qmusic steeds meer terrein.

Meer over het Media Report is te lezen bij Adformatie.

Foto: Qmusic