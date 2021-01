Het is niet meer te verdedigen dat 3FM nog op de FM zit. De jongerenzender moet van de FM af en verder gaan op online en DAB+. Dat stelt Arthur Terpstra van het Amsterdamse mediabureau Magna. Hij pleit ervoor om een rechter of commissie te laten bepalen wat de waarde is van de 3FM-frequentie, en KINK er vervolgens op te laten bieden.

3FM noteerde in de luistercijfers over november-december een nieuw diepterecord, met een marktaandeel van 2.0 procent. Eerdere jaren zorgde de decembermaand juist altijd voor een stijging in de luistercijfers van de jongerenzender.

Arthur Terpstra, die als audiovisueel consultant werkt voor mediabureau Magna, ziet de kwakkelende cijfers met lede ogen aan. Als mediabureau werkt Magna voor merken als TUI, Jumbo, Coca Cola en het Ministerie van Algemene Zaken.

Ingehaald door de realiteit

“Hoe kan het dat de grote zender van weleer uitkomt op een marktaandeel van maar 2 procent? Terwijl de dekking van deze zender zo groot is dat deze praktisch te ontvangen is uit de broodrooster”, schrijft Arthur Terpstra in een column op Nederlands Media Nieuws. “3FM is ingehaald door de realiteit. Het is niet meer te verdedigen dat ze op de FM zitten en al helemaal niet dat er jaarlijks miljoenen aan belastinggeld naartoe gaat.”

Volgens de mediamaker ontbreekt het bij 3FM aan duidelijk beleid. “De zender zelf hinkt namelijk altijd op twee gedachtes: we willen de jongeren bereiken en we willen het alternatieve geluid aan de man brengen. En daar gaat het eigenlijk mis. Je kan niet alles een beetje willen doen en verwachten dat luisteraars dit gaan waarderen. Je wordt immers een concessie-zender.”

Dalende luistercijfers

Sharid Alles trad anderhalf jaar geleden aan als nieuwe zendermanager van 3FM. Onder haar leiding keerde het tij van de dalende luistercijfers echter niet.

“Het alternatieve karakter van 3FM wordt krampachtig afgewisseld met inwisselbare popmuziek”, zegt Terpstra. “Of de ambitie jongeren te bereiken, maar dan ook nog de voor hen minder aansprekende oudere alternatieve muziek draaien en dit via FM, terwijl jongeren toch echt beter te bereiken zijn via online.”