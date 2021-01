3FM-dj’s Frank van der Lende en Eva Koreman houden een speciale demonstratie vanuit bed voor de liefde, en tegen de avondklokrellen en het negatieve coronanieuws. De twee maken hun middagshow vanuit de hotelkamer in het Hilton, geïnspireerd op de demonstratieactie van Yoko Ono en John Lennon in 1969.

De 3FM-dj’s roepen in deze tijden van rellen iedereen op om de straat af te gaan en het bed in te duiken. “We kregen tijdens ons radioprogramma heel veel berichtjes van luisteraars: we kunnen die negatieve berichten over rellen en geweld niet meer horen. Toen riep Frank ‘Make love, not war’, en het idee voor een demonstratie vanuit bed was geboren”, aldus Eva.

Via een Zoom-verbinding staan alle ‘demonstranten voor liefde’ thuis in verbinding met het bed van Frank en Eva in het Hiltonhotel. Verschillende gasten delen de liefde: zo speelt Douwe Bob live vanuit zijn eigen bed een toepasselijk nummer en geeft professor Erik Scherder een mini-college over geluk.

Eerdere acties

Eerder maakten ook al Coen Swijnenberg en Sander Lantinga radio vanuit de hotelkamer en ook Giel Beelen maakte er eens een programma.

De acties waren allemaal verwijzingen naar John Lennon, die in 1969 een week lang met zijn vrouw Yoko Ono in een bed in het Amsterdamse hotel lag. Ze wilden een vredelievend protest tegen de oorlog in Vietnam.

Foto: Annebel Eppinga