Giel Beelen verwacht dat hij vroeg of laat doorstroomt in de programmering van NPO Radio 2. “Er zijn geen harde afspraken gemaakt, maar ik zal niet voor eeuwig in de nacht zitten”, zegt de dj tegen het AD. “Ik krijg in mijn nachtprogramma alle vrijheid en bovendien hebben Radio 2 en BNNVARA ambities.”

Giel noemt het in de krant ‘een eer’ dat hij gevraagd werd om het tijdslot tussen vier en zes in de ochtend te doen op Radio 2. “Ik wilde dat juist heel graag. Ik wilde nu niet prominent op de dag worden neergezet, áls die plekken er al waren geweest. En status? Doe effe normaal, ik vind het een eer.”

Plezier in radiomaken kwijt

Drie jaar lang werkte Giel voor Radio Veronica, waar hij de ochtendshow presenteerde. Daarvoor was hij jarenlang te horen in de ochtenduren op 3FM. “Toen ik bij 3FM stopte met de ochtendshow, was ik het plezier in radiomaken wel een beetje kwijt. Ik heb dat hervonden in de periode waarin ik begon bij Veronica, waar ik de kans zou krijgen om nieuwe muziek te draaien en aandacht te besteden aan festivals. Uiteindelijk koos de zenderleiding een andere koers en was het voor mij niet de juiste plek.”

Giel kreeg het aanbod om zijn contract bij Radio Veronica te verlengen, maar dat wees hij af. “Dat was voor mij te veel doorkabbelen geweest. Hoewel ik mijn inkomen ermee zou verliezen, dacht ik: desnoods maar even geen radio maken, hoe eng dat ook is. En toen klopte Radio 2 aan.”

Foto: Annemieke van der Togt