Mattie Valk krijgt er een nieuwe concurrent bij in de ochtend, nu Coen en Sander de ochtendshow op JOE gaan presenteren. “Het dwingt mij en Marieke om onszelf weer opnieuw uit te gaan vinden”, zegt Mattie in De Telegraaf. NPO Radio 2-ochtend dj Jan-Willem Roodbeen wenst de mannen succes en hij heeft één belangrijke tip: “Koop maar alvast een goeie wekker en let goed op je gezondheid.”

JOE is net als Qmusic eigendom van DPG Media. “Het is leuk om ze hier te gaan zien in de wandelgangen. Die jongens zijn een belangrijke factor geweest”, zegt Mattie over de komst van Coen en Sander. Toch denkt de Qmusic-dj niet dat het duo veel luisteraars bij hem ‘wegkaapt’. “Radioluisteraars zijn gewoontedieren. Ze hebben behoefte aan een vertrouwd geluid. Doordat ik met Marieke al heel wat jaren iedere ochtend te horen ben, verwacht ik niet dat ze zomaar een deurtje verder gaan kijken.”

Ook Jan-Willem ziet Coen en Sander nog niet meteen als concurrent, zegt hij tegen de krant. “Luisteraars gaan voor sfeer en het totaalpakket. Dat moeten zij in de ochtend eerst gaan opbouwen.” Zijn collega Jeroen Kijk In de Vegte zegt daarop: “We worden niet wanhopig en blijven gewoon vanuit ons eigen gevoel en onze interesses radio maken. Daar zijn we goed in.”

Foto: Qmusic