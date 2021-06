Rob Stenders begint maandag aan zijn nieuwe programma op Radio Veronica. Bij het commerciële station is hij niet alleen radio-dj; hij zwaait er sinds april ook de scepter als zenderbaas. “Muzikaal wil ik verbreden en verdiepen. In gewone taal: we gaan veel meer dan alleen de bekende popclassics draaien”, zegt Rob in Veronica Superguide.

Als nieuwe zenderbaas van Radio Veronica heeft Rob de programmering flink op de schop gegooid, met onder meer de komst van Danny Vera, Ronald Giphart en Arjan Snijders. “Er komen nieuwe dj’s, die platen draaien waarvan zij gelukkig worden. Zoals het was in de early days van Veronica. En ik wil natuurlijk meer luisteraars. Maar ik wil vooral dat het een leuke zender wordt. Dat heeft even tijd nodig”, aldus Rob.

Zenderbaas is ‘onwennig’

De titel ‘baas van Radio Veronica’ noemt Rob nog steeds onwennig. “Maar ik vind het best grappig dat ik nu bij Veronica mag bepalen of we rechts- of linksaf gaan. Het lijkt op eerlijk werk, dat wel. In de oude situatie (bij Radio 2, red.) kwam ik om vijf voor twee binnen, riep ik wat opstandige dingen in de microfoon en om vier uur zei ik: ‘tot morgen’ en ging ik weer naar huis. Nu zijn mijn dagen wat langer.”

Waarom switchte Rob naar Radio Veronica? “Bij Radio 2 deed ik mijn programma en met de rest had ik niets te maken. Nu mag ik eens heel radiostation een klein beetje richting geven. Wat zeg ik? Een klein beetje veel, want ik heb de vrije hand gekregen. En dan is het ook nog Veronica, waar ik een geschiedenis en een gevoel bij heb.”

Rob hoopt vooral dat luisteraars vanaf maandag op Radio Veronica afstemmen. “Ik hoop dat ik zo veel bonuspunten heb dat luisteraars denken: die ouwe gek zit nu bij Veronica, ik probeer het een keer”, aldus Rob in het Veronica-magazine.

Foto: Radio Veronica / Ben Houdijk