Martijn Kolkman heeft dit jaar de ‘Nachtwacht Award’ gewonnen. De prijs is in het leven geroepen door Spreekbuis voor het beste nachtprogramma. De Qmusic-dj is de tweede winnaar van de prijs, vorig jaar won Özcan Akyol de prijs.

Martijn Kolkman (1978) is sinds zijn 13e actief op de radio. Van de lokale omroep wist hij in 1998 een overstap te maken naar Radio 538. Sinds oktober 2018 is hij door de week bij Qmusic te horen van 00:00 tot 02:00 uur.

De Top 5 op basis van aantal stemmen:

Martijn Kolkman (Qmusic) Nachtzuster (Astrid de Jong – NPO Radio 1) RickvanV Doet 2 (Rick van Velthuysen – NPO Radio 2) Kevin (Kevin van Arnhem – NPO 3FM) Miss Podcast (Mischa Blok – NPO Radio 1)

Foto: Qmusic