Evert Duipmans zet het nachtprogramma ‘Wildgroei’ op NPO Radio 2 solo voort. Zijn medepresentator Jeroen Mulder stopt met de show. Hij wil zich richten op zijn promotie aan de universiteit in Utrecht. Dat is volgens hem niet meer te combineren met het nachtprogramma. “Helaas, het zit er voor mij op. ‘Wildgroei’ blijft gewoon bestaan, ik laat het in jouw capabele handen achter”, aldus Jeroen tegen Evert.

Jeroen nam afgelopen maandag afscheid van de Radio 2-luisteraars. “Ik hoop dat we je hebben kunnen vermaken met veel zin en onzin. Evert en ik studeerden samen in Enschede en we zijn samen bij de lokale omroep daar begonnen. Ik had nooit gedacht dat we ooit zover zouden komen. Radio maken op een van de grootste stations van Nederland, dat was echt een unieke kans. Ik heb er enorm veel van geleerd.”

De twee maken sinds april vorig jaar een wekelijks nachtprogramma op Radio 2. ‘Wildgroei’ werd dit najaar genomineerd voor de RadioFreak Award voor Beste Nachtprogramma, maar moest het afleggen tegen de oud-nachtshow van Giel Beelen.

‘Wildgroei’ is vanaf 2022 weer te horen op Radio 2 van zondag- op maandagnacht tussen 3:00 en 6:00 uur.

Foto: NPO Radio 2 | Linda Stulic