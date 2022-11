Marieke Elsinga en haar vriend Sander zijn ouders geworden. 9 november is de dj van Qmusic bevallen van zoon Jip. “Sinds 9 november 06:11 uur kunnen Sander en ik niet stoppen met naar hem kijken, met ‘m knuffelen en aan hem ruiken.” Het kindje is dus geboren tijdens de ochtendshow. “Zo gezellig, in de ochtendshow geboren.”

“Zijn tweede naam is Einte, naar mijn vader”, aldus de dj. “Hij is echt een droombaby. Hij slaapt, hij drinkt supergoed, met borstvoeding gaat het goed. Hij poept, hij slaapt weer. Ik vind het zo gek, dat is óns kindje. Hij is zo mooi”, zegt ze in het AD.

Marieke Elsinga is nog even met verlof en is daarom de komende tijd niet te horen op Qmusic. Ze wordt niet vervangen, waardoor Mattie Valk het programma de komende tijd met het team voortzet.

Foto: Qmusic