Radio Veronica heeft vandaag een Pop-Up Platenzaak geopend in de stationshal van Utrecht Centraal. In de communicatie van de zender wordt gebruikt gemaakt van een platenzaak en die stijl komt terug in de Pop-Up Store. Platenzaak Concerto, een begrip voor wie thuis is in vinyl, exploiteert de pop-up. Voorbijgangers kunnen binnenkomen om hun favoriete plaat te zoeken, nieuwe muziek te beluisteren en even neer te ploffen op de bank. De platenzaak is ter ondersteuning van de ‘Top 1000 Allertijden’.

Bij de platenzaak is ook een fototentoonstelling opgezet in de stationshal. Foto’s van liveoptredens van genoteerde artiesten uit de ‘Top 1000 Allertijden’ zijn hier te zien. De foto’s zijn door de fotografen zelf voorzien van tekst en uitleg. Een speciaal hoekje in de fototentoonstelling is gewijd aan de dit jaar overleden zanger Henny Vrienten.

Foto: Ben Houdijk