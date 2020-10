KINK heeft vanochtend in een paginagrote advertentie een oproep gedaan aan de Tweede Kamer om de huidige FM-vergunningen niet te verlengen vanwege de coronacrisis. De Vereniging Commerciƫle Radio zou graag zien dat de vergunningen voor de FM-frequenties, die aflopen op 31 augustus 2022, via een noodverlenging worden verlengd met drie jaar.

Direct nadat deze oproep van de VCR kwam, is KINK hier tegen in verzet gekomen. Het alternatieve radiostation wil graag een FM-frequentie bemachtigen. “KINK is er altijd van uitgegaan dat zij kans maakt op een FM-frequentie omdat de huidige FM-vergunningen aflopen op 31 augustus 2022, en volgens de wet moeten worden herverdeeld”, schrijft KINK in de advertentie.

Eerder gaf staatssecretaris Mona Keijzer al aan niets te zien in zo’n noodverlenging en wil kijken naar andere vormen van steun om hen te helpen met de gevolgen van de coronacrisis. Donderdag vindt er een debat aan in de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. KINK hoopt dat de kamerleden zich net als de staassecretatis zullen uitspreken tegen de gevraagde noodverlenging.

“De advertentiemarkt is zich aan het herstellen en KINK vindt het buitenproportioneel om nu al vergunningen te verlengen die pas aflopen in september 2022. De gevraagde noodverlenging is dan ook marktafscherming door partijen die hun zeer lucratieve vergunningen koste wat het kost willen behouden”, zegt KINK erover.

Voor de radiostations die op dit moment een FM-frequentie hebben komt een eventuele verlenging goed uit, omdat hij zekerheid biedt. Daar komt bij dat er al langere tijd geruchten gaan dat Talpa Network zijn radiostations wil voorkopen. Voor een koper is het een stuk minder interessant om zenders over te nemen die over minder dan twee jaar hun FM-frequentie kunnen kwijtraken.

De volledige advertentie die vannacht in de Volkskrant stond ziet er als volgt uit:

Foto: Nathan Reinds