Giel Beelen heeft voor de tweede keer in een week tijd zijn programma op NPO Radio 2 gemist. Even na 4 uur belde Rick van Velthuysen naar de dj maar de telefoon werd niet beantwoord. Vervolgens heeft Rick twee uur extra radio gemaakt.

“Giel heeft me gisteren nog plechtig beloofd dat dit niet meer zou gebeuren”, zei Rick. Afgelopen vrijdag miste Giel ook al zijn programma omdat zijn telefoon niet in de lader zat. Hierdoor ging zijn wekker niet af. “Hoe frustrerend is het dat je niet kunt bellen”, reageerde Giel toen onderweg naar de studio. Hij was toen om half 6 in de studio om het programma over te nemen. Vandaag is hij helemaal niet geweest.

“Ik ga er gemakshalve maar vanuit dat z’n telefoon weer uitgevallen is”, zegt Rick. “Maar toch maak je je ergens dan wel weer zorgen. Je denkt bij jezelf: het kan toch niet zo zijn dat je nu grappen zit te maken, terwijl er allemaal dingen aan de hand zijn die je liever niet wil.”

Wat de precieze reden is voor het missen van de uitzending is nog onduidelijk.

Foto: Videostill NPO Radio 2