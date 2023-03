Het presentatieteam van het ‘OVT’ op NPO Radio 1 wordt vanaf volgende maand gehalveerd. Jos Palm en Paul van der Gaag zijn komende zondag voor het laatste te horen in het geschiedenisprogramma. Laura Stek en Julie Blussé zullen het programma vanaf april voortzetten.

Jos Palm stopt met het programma omdat hij met pensioen gaat. Hij zegt in een persbericht: “Ik heb er menig traan om gelaten. Alleen al om de lieve collega’s en het programma straks in de steek te moeten laten. Maar er is een tijd van komen en gaan en zo gaat dat in het leven. En dat hoort ook zo. Niet getreurd. Onze presentatoren die u nu al kent, Julie Blussé en Laura Stek blijven de vertrouwde stemmen van ‘OVT’.”

Paul van der Gaag heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt, maar vertrekt dus ook. Hij was te horen als presentator, maar zijn hoofdtaak was de eindredactie van het programma. “Ik ben al vanaf het eerste seizoen bij ‘OVT’ betrokken, al ruim 30 jaar. In die tijd is ‘OVT’ een onmisbaar instituut op de radio geworden. Er ligt een stevig fundament en we laten een uitstekende redactie achter, waar ik alle vertrouwen in heb”, aldus Paul.

In de laatste uitzending van Jos en Paul zijn zij niet te horen als presentator, maar zullen zij worden geïnterviewd. Ze zullen terugblikken op 30 jaar ‘OVT’.

