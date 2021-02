(Dit is een partnerbijdrage. De redactie van RadioFreak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

Voor velen is het een droom om bij een radiostation te werken als radio DJ. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Zo zijn er in Nederland opleidingen waarmee je wordt klaargestoomd tot DJ. Ook is het mogelijk om jezelf op te werken binnen een organisatie.

Opleiding tot radio DJ

Als radio DJ in spé zijn er verschillende radio-opleidingen die je kunt volgen. Een bekende is het opleidingstraject van de NPO: de NPO Campus. Dit programma scout, traint en begeleidt radiotalenten die willen werken bij de publieke omroep. Dit zijn de zenders 3FM, NPO Radio 2, Radio 4 en FunX. Ook biedt de NPO Campus producers de kans om het vak te leren. Om een plekje te kunnen bemachtigen bij deze opleiding dien je jezelf te presenteren met een demo. Q-Music heeft het Q-college waar je onder andere wordt getraind in radioproductie, mediatraining en vormgeving.

Dan is er nog de Radioschool waar Radio KRO-NCRV zijn talenten opleidt tot echte DJ’s. Het gaat om kleinschalige en niet erkende opleidingen. Dit wil zeggen dat je geen MBO, HBO of WO papiertje ontvangt na het afstuderen en je geen studielening af kunt sluiten. Wel is het mogelijk om jouw studietraject met een persoonlijke lening te bekostigen. Een groot voordeel van de opleidingen is dat ze zeer praktisch zijn en ze je klaarstomen voor je droombaan. Jij maakt naam voor jezelf en laat jezelf horen aan de wereld.

Doorgroeien

Je maakt niet alleen kans op een baan als radio DJ door hier een opleiding voor te volgen. Als je talent hebt, kun je namelijk ook opklimmen door op een lager niveau een organisatie binnen te komen. Zo is het bijvoorbeeld een goede eerste stap om bij een kleine omroep te solliciteren als stagiaire. Hier leer je hoe het eraan toegaat in een studio en krijg je met een beetje geluk zelfs wat zendtijd.

Domien Verschuuren is nu bekend als radio-dj op Qmusic. Hij is begonnen bij een lokaal radiostation Radio Tilburg en is vervolgens via 3FM naar boven geklommen. De grotere radiostations hebben daarnaast regelmatig open dagen zodat je een kijkje achter de schermen kunt nemen. Zo zie je hoe een werkdag bij de radio er precies uitziet.

Wat is belangrijk bij radiomaken?

Het lijkt soms of radiomaken alleen bestaat uit het aankondigen van nieuwe tracks of het oplezen van een nieuwsbericht. Er komt echter veel meer bij kijken. Als radiomaker moet je met onderscheidende content komen, een interview goed kunnen leiden of een levendige reportage maken over een festival. Jij zorgt ervoor dat de luisteraar wilt blijven luisteren naar jouw verhaal. Radio is tegenwoordig te volgen via meerdere media. Zo kunnen kijkers ook meekijken via de livestream. Hier moet je als radiomaker creatief op in spelen.

Foto: Jorge Guillen via Pixabay