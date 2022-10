Een blusdeken uit de houder trekken. Dat was Het Geluid waar Qmusic de afgelopen twee maanden naar op zoek was. Luisteraar Geert uit Ten Boer raadde het vanochtend bij Mattie Valk in de uitzending en wint daarmee 51.600 euro.

Het Geluid bleek zo moeilijk dat het maar liefst tien weken heeft geduurd voordat een luisteraar het raadde. De afgelopen weken gaf het radiostation elke maandag in de ochtendshow een hint weg, om te zorgen dat er uiteindelijk iemand het juiste antwoord in zou sturen. Dat gebeurde uiteindelijk na de vierde hint die vanochtend werd gegeven.

“Na de vierde hint wist Geert het zeker. in doos 1 zat een pittig stuk cake en in doos 2 een pak melk. Hierna opperde Mattie dat de melk vast bedoeld is om de boel af te blussen. Het geldbedrag krijgt een mooi doel: een eerste stap in de richting van een nieuwe woning”, laat Qmusic weten.

Qmusic speelt inmiddels al 15 jaar lang ‘Het Geluid’ en het kan soms weken duren. Het hoogste bedrag dat ooit is gewonnen is 100.000 euro in 2019, doordat een luisteraar het juiste antwoord gaf tijdens een speciale superronde. Het ging toen om ‘het verstellen van een wereldstekker in de juiste stand’. Meestal gaat de winnaar van het spel naar huis met een bedrag tussen de 40.000 en 60.000 euro.

Foto: Qmusic