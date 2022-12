De Dijk ontvangt dit jaar de NPO Radio 2 Top 2000 Award. De Amsterdamse band behoort ruim vier decennia tot de hoofdrolspelers van de Nederlandse muziekwereld en geeft deze maand zijn allerlaatste concerten. In de nieuwe lijst sijgen alle noteringen van De Dijk ten opzichte van vorig jaar.

Met de Top 2000 Award zet NPO Radio 2 jaarlijks een Nederlandse artiest of band extra in de schijnwerpers. Eerdere winnaars zijn Golden Earring, DI-RECT, Danny Vera en Davina Michelle.

Hoogst genoteerde nummer van De Dijk is Niemand In De Stad op 155. De band staat vijftien keer in de Top 2000; door de terugkeer van Laat Het Vanavond Gebeuren één notering meer dan vorig jaar. Grootste stijger is Mijn Van Straat Geredde Roos dat 423 plaatsen wint en op 1496 staat. Als Ze Er Niet Is, op 212, is dit jaar prominent onderdeel van de spectaculaire show waarmee Bart Arens op eerste kerstdag meteen om 00.00 uur de Top 2000 opent.

De volledige Top 2000 is vandaag onthuld. Jeroen van Inkel start op eerste kerstdag na de openingsshow nummer tweeduizend in: Drivers License van Olivia Rodrigo. De nummer één, Bohemian Rhapsody van Queen, is op oudejaarsavond vlak voor de jaarwisseling te horen.

Nieuwe binnenkomers

De drie hoogste nieuwe binnenkomers zijn allen van eigen bodem: de allerhoogste is Noodgeval van Goldband op 55, Son Mieux doet met Multicolor zijn entree op 179 en Je Blik Richting Mij van Bankzitters komt binnen op 370.

Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2: “Mooi hoe ook jongeren dit jaar echt een stempel op de lijst drukken. Zo is de gemiddelde leeftijd van de stemmers die kozen voor Je Blik Richting Mij van Bankzitters 19 jaar. Terwijl bijvoorbeeld bij Vluchten Kan Niet Meer van Jenny Arean & Frans Halsema, dit jaar op 1710, de gemiddelde leeftijd ruim boven de 60 jaar ligt. De Top 2000 is van álle leeftijden, van jong tot oud: het is de lijst van het hele gezin.”

Stijgers

Leave The Door Open van Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) stijgt de meeste plaatsen: van 1854 naar 411, een verschil van 1443. My Hero van Foo Fighters (in maart overleed drummer Taylor Hawkins) maakt eveneens een flinke sprong: nu op 457 en dat is 1420 plekken hoger dan vorig jaar. Goud van Suzan & Freek klimt 1303 plekken en staat op 449. Een opvallende stijger is verder Running Up That Hill van Kate Bush uit 1985, opnieuw in de belangstelling door de serie Stranger Things. Het nummer staat dit jaar op 53 en dat is een winst van 523 posities.

Overleden artiesten

In de Top 2000 is ook dit jaar een verband te zien tussen het stemgedrag en recent overleden muzikale helden. Zo stijgen na de dood van zangeres/toetsenist Christine McVie in november alle nummers van Fleetwood Mac en groeit het aantal noteringen van 18 vorig jaar naar 20 nu. Het hoogst in de lijst staat Go Your Own Way op 25, vorig jaar 45. Ook van Foo Fighters, Meat Loaf (overleden in januari) en Doe Maar (frontman Henny Vrienten overleed in april) stijgen alle noteringen. De Doe Maar-songs Tijd Genoeg (op 1797) en Nachtzuster (op 1898) staan voor het eerst in de lijst, wat het totaal op tien brengt.

Great Balls Of Fire van Jerry Lee Lewis (overleden in oktober) keert na negen jaar terug en wel op 1393. Olivia Newton-John (overleden in augustus) komt met twee nummers terug in de Top 2000. Hopelessly Devoted To You op 1167 en You’re The One That I Want (duet met John Travolta) op 1795. Fame van Irene Cara (overleden in november) staat na achttien jaar weer in de lijst, op 1698.

Hofleveranciers

Queen is voor het vierde jaar op rij de belangrijkste hofleverancier met 36 noteringen en dat is één nummer meer dan vorig jaar. Op de tweede plek The Beatles, met 31 noteringen en daarna ABBA met 25. Bij de hofleveranciers van eigen bodem delen BLØF en Golden Earring(s) de eerste plaats met ieder 16 noteringen.

De Top 2000 is begonnen in 1999 en dit jaar wordt de 24e editie uitgezonden. In totaal hebben 4721 nummers in de lijst gestaan, waarvan 572 songs elk jaar vertegenwoordigd zijn. Bohemian Rhapsody van Queen staat dit jaar voor de negentiende keer op de eerste plaats. Andere lijstaanvoerders waren Roller Coaster van Danny Vera (2020), Imagine van John Lennon (2015), Hotel California van Eagles (2014 & 2010) en Avond van Boudewijn de Groot (2005).

Foto: NPO Radio 2/Bullet-Ray