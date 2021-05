FunX draait voorlopig geen liedjes meer van rapper Lil’ Kleine. Dat heeft de radiozender besloten naar aanleiding van de berichten over de mishandeling van zijn vriendin.

Het is nog niet duidelijk of FunX de artiest tijdelijk of permanent verbant. Een woordvoerder van de NPO zegt tegen de NOS dat de radiomakers de komende tijd in gesprek willen gaan over deze zaak.

Lil’Kleine werd afgelopen weekend op Ibiza opgepakt, omdat hij zijn vriendin zou hebben geslagen. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd.