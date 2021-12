Het radioverkeer van de vliegtuigen die landen op Schiphol is de afgelopen weken regelmatig verstoord. Op de frequentie die Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gebruikt om het naderende vliegverkeer instructies te geven, was meermaals muziek afkomstig van de FM-band te horen.

Het Agentschap Telecom, dat daarop werd ingeschakeld, haalde eind vorige week in Gelderland een zender uit de lucht. Het ging om een vergunninghouder die mocht uitzenden via FM, maar zich daarbij niet aan de regels hield. Na het stilleggen van de zender is er geen verstoring meer geweest op de luchtvaartband.

‘Geen gevaarlijke situatie’

Volgens de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is er geen sprake geweest van een acuut gevaarlijke situatie. “Maar een verstoring van radioverbindingen in de luchtvaart is wel een direct risico, omdat uitval ervoor zorgt dat er geen contact is tussen de luchtverkeersleiders en de piloten”, aldus LVNL.

Vliegtuigen worden door luchtverkeersleiders begeleid via radiotelefonie. Als de frequentie wordt verstoord, kan dit zorgen dat piloten de aanwijzingen van de luchtverkeersleider niet goed of zelfs laat horen. Volgens LVNL gebeurde dat dit jaar in totaal tien keer.

Foto: Embraer/Schiphol