Evelien de Bruijn stopte eind vorig jaar als sidekick van de ochtendshow op Radio 10, omdat het vroege ochtendritme begon op te breken. “Ik was kapot, ik was zo moe. Ik vond het lekker om afstand te nemen en uit te slapen”, vertelt ze in de podcast ‘Dit Was de Radio’. Evelien begint morgen aan haar nieuwe, eigen show op NPO Radio 2.

Als nieuwslezer en daarna sidekick was Evelien jarenlang te horen in de ochtendshow van Gerard Ekdom op Radio 10. Ze had het naar haar zin, maar het vroege opstaan beviel minder goed. “Je gaat doordeweeks om negen uur naar bed en op vrijdagavond zeg je tegen je partner: ik ben moe, ik ga naar bed. Dat komt je huwelijk niet echt ten goede.”

Terugkeer bij Radio 2

Dat Evelien nu terugkeert bij Radio 2 – eerder was ze er in de nachtelijke uren te horen – noemt ze ‘een zege’. “Het is fijn om wat anders te doen. Gerard (Ekdom, red.) vindt het voor mij ook fantastisch dat ik dit kan gaan doen. We zijn echt helemaal prima.”

Over haar nieuwe radioshow op Radio 2, elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot 16:00 uur, zegt Evelien: “Ik ga heel veel muziek draaien. Misschien komt er een itempje voorbij, maar dat ga ik lekker een beetje uitvinden. Ik hoop er meer van m’n eigen muziekkennis in te gooien en af en toe een leuk gesprekje te hebben met een luisteraar.”

Foto: KRO-NCRV