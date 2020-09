De dertien regionale omroepen in Nederland vragen over 2021 een kleine drie miljoen euro meer aan subsidie aan dan dit jaar. Maar de mediatak roept een volgend kabinet op om 20 miljoen euro extra te investeren in de regionale zenders. “De verschraling van de regionale en lokale journalistiek zet zich door en de kritische grens is echt bereikt”, waarschuwt de RPO, het overkoepelende orgaan van regionale omroepen in Nederland.

In tien jaar tijd is er 40 miljoen euro bezuinigd op de regionale omroepen. Veel zenders versoberden daardoor hun tv-programmering en hebben veelal programma’s moeten schrappen. Om kosten te besparen, zijn er ook tal van samenwerkingsverbanden opgezet. Zo werken de vier noordelijke omroepen samen en zijn er ook steeds vaker samenwerkingen tussen regionale en lokale zenders.

“Door meer samen te werken zijn krachten gebundeld en bakens verzet, door ons meer en meer te richten op de nieuwsvoorziening en de journalistiek. Mede daardoor heeft de regionale omroep tijdens de coronacrisis zijn belangrijke rol nog waar kunnen maken”, stelt de RPO.

Wat levert het op?

De roep om structureel 20 miljoen euro extra per jaar, levert volgens de RPO veel op. “Een stevige journalistieke basisvoorziening in ieder regio. We kunnen 150 extra journalisten in dienst nemen die de lokale waakhondfunctie gaan waarmaken en dat waar mogelijk in samenwerking met een lokale partner doen. Ook kunnen we dan een verdere inhoudelijke en technische versterking met de landelijke omroep via NPO Regio en via regionale nieuwsvensters realiseren.”

Net als veel andere zenders, zijn ook de regionale omroepen geraakt door de coronacrisis. De advertentie-inkomsten hebben een flink dip gekend en zijn in sommige gevallen nog steeds niet terug op het oude niveau. Omroepen vullen die tekorten aan vanuit hun eigen middelen, benadrukt de RPO.

Budgetaanvraag 2021

Voor 2021 hebben de dertien regionale omroepen een budgetaanvraag gedaan van ruim 152 miljoen euro. Dat is een kleine drie miljoen euro meer dan dit jaar. In onderstaand overzicht gaat het dus om begrotingscijfers; het daadwerkelijke bedrag dat een regionale omroep volgend jaar aan subsidie krijgt, kan nog hoger of lager uitvallen.

Omroep Aanvraag 2021 Budget 2020 Verschil RTV Noord 9.665.489 9.503.923 +6.35% Omrop Fryslân 10.654.870 10.476.765 +7% RTV Drenthe 9.685.277 9.523.380 +6.36% RTV Oost 11.202.835 11.015.570 +7.36% Omroep Gelderland 17.107.155 16.821.195 +11.24% Omroep Flevoland 8.386.905 8.246.711 +5.51% RTV Utrecht 10.015.578 9.848.159 +6.58% NH 14.823.968 14.576.174 +9.74% Omroep West 10.715.755 10.536.632 +7.04% RTV Rijnmond 10.944.074 10.761.134 +7.19% Omroep Zeeland 9.132.746 8.980.084 +6% Omroep Brabant 17.868.217 17.569.535 +11.74% L1 12.009.561 11.808.811 +7.89%

(Bron: Stichting RPO)

Foto: Omroep Zeeland