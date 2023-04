Sky Radio viert het 35-jarig bestaan vanaf dinsdag met de Sky Radio Top 1000. Tot en met vrijdag 21 april is de speciale lijst tussen 09:00 en 18:00 uur te horen. Luisteraars kunnen stemmen voor de platen in de lijst.

De non-stop muziekzender ging op 30 september 1988 van start via een U-bochtconstructie. Want commerciële radio was toen nog niet toegestaan. De zender was toen alleen nog via de kabel te ontvangen. In 1992 kwam de eerste etherfrequentie in Rotterdam na een procedure bij de rechter.

In 1994 kwam dan de landelijke etherfrequentie 100.7 FM na een verdeling. Dit had zoveel succes, dat de zender in 1997 marktleider werd ten koste van Radio 3. Dat marktleiderschap werd een aantal jaren vastgehouden. Na de frequentieverdeling van 2003 werd de landelijke etherfrequentie 101 FM.

Foto: RadioFreak.nl