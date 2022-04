KINK hoeft in zijn strijd tegen de noodverlenging van de FM-frequenties niet te wachten op de bodemprocedure in juni. Nadat de bestuursrechter eerder deze maand geen reden zag voor een uitspraak in een kort geding, omdat er ‘geen spoedeisend belang’ zou zijn, is KINK naar het College van Beroep voor het Bedrijfsleven gestapt. Dat heeft besloten dat er binnen twee weken een zitting komt, meldt NU.nl.

Het gaat om een zogeheten voorlopige voorziening in hoger beroep. Het kan zijn dat de voorzieningenrechter hierin een besluit neemt, waardoor de bodemprocedure in juni niet nodig is. KINK heeft haast, omdat de vergunningen voor de FM-frequenties eigenlijk in september zouden aflopen, maar ze vanwege een lobby van commerciële radiostations met drie jaar zijn verlengd vanwege de coronacrisis.

“Wachten op een bodemprocedure waarvan de datum ten tijde van het kort geding nog onbekend was, leek en lijkt ons onacceptabel”, zegt KINK-directeur Jan Hoogesteijn tegen NU.nl. Bij het kort geding werd gezegd dat KINK financieel niet in staat zou zijn om mee te bieden in een veiling. “Dat is onwaar en absurd en volgens ons ook geen criterium voor het al dan niet laten doorgaan van een herverdeling. Daarnaast is het ook geen grond om het spoedeisend belang af te wijzen.”

Foto: Nathan Reinds