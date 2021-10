Eddy Keur heeft niet direct volmondig ‘ja’ gezegd op de vraag of hij tijdelijk de middagshow op NPO Radio 2 wilde overnemen. “Ik heb er wel over nagedacht of ik het moest doen. Het kan ook misgaan. Je kunt heel veel luisteraars ongelukkig maken en wij zijn schatplichtig aan onze luisteraars”, zei Eddy gisteren in zijn laatste middagshow op Radio 2.

Van eind maart tot gisteren presenteerde Eddy het middagprogramma, als tijdelijke vervanger van de door darmkanker getroffen Ruud de Wild. “Je komt in een paar schoenen te staan van iemand die zo’n iconische waarde vertegenwoordigt, dat is moeilijk te vullen”, zei Eddy. “Ik ben best wel trillend aan de middagshow begonnen, maar dankzij de steun van heel veel mensen kwam het goed.”

Benaderd

Eddy gaf aan een jaar geleden benaderd te zijn door Peter de Vries, zendermanager van Radio 2. “Hij belde me of we een kop koffie wilden gaan drinken. Het was een mooi gesprek, maar ik dacht: daar hoor ik nooit meer wat van. Totdat hij acht, negen maanden later belde met het vreselijke nieuws van Ruud. Hij zei: ‘Ik heb je nodig, ik wil dat je komt’.”

De radiomaker bedankte ook andere betrokkenen, waaronder de directeur van de NPO en KRO-NCRV. “Dit is een journey waarvan ik wist dat het zou eindigen. Ik heb hier nooit van gedroomd. Maar de invalklus kwam voorbij en dat is heel bijzonder. Je zit op de grootste zender en dat wil je als radiomaker.”

Eddy vertrekt niet bij Radio 2: vanaf volgende week gaat hij een wekelijks nachtprogramma maken voor PowNed.

Foto: Nick van Ormondt | PowNed