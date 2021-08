Het zijn niet alleen maar grappen en grollen in de middag op NPO Radio 2: Eddy Keur zegt zich de afgelopen tijd juist ook van een andere kant te zien laten hebben. “We hadden de watersnood in Limburg, een groot stuk van de corona, de moord op Peter R. de Vries, de Pride. Dat zijn allemaal dingen die je meemaakt, waarbij ik nu de kans krijg om me ook van een andere kant te laten zien”, vertelt Eddy in de podcast ‘De Broadcast’.

Eddy noemt de moord op Peter R. de Vries als voorbeeld. “Als je dan alle vormgeving en de hele poppenkast weglaat, zoals we op de dag van Peter deden, dan praten we zoals we nu met elkaar praten: puur en zonder vormgeving. Mensen kennen je stem, dan moet je ook even je gevoel laten zien.”

Kwetsbare kant

Ook op 4 mei liet Eddy een ‘andere kant’ van zichzelf zien. “Ik heb toen verteld over het Naziverleden van mijn grootouders, wat zij hebben meegemaakt. Dat is een kant van me die veel mensen nog niet kennen, maar die ze vaak wel mooi vinden om te horen.”

Toch benadrukt Eddy dat hij geen zwaarmoedige shows wil gaan maken. “Als mensen kunnen kiezen, willen ze liever een gek dingetje horen of een gek gesprek. Wetende dat, als het er toe doet, er ook gewoon een mens van vlees en bloed zit.”

Seksgrappen

Sinds eind maart valt Eddy in voor Ruud de Wild, bij wie eerder darmkanker werd geconstateerd. “Het is best wel pittig”, zegt Eddy over de invalklus. “Ik begin ’s ochtends om half negen met de mensen van de muziekredactie. Dan wil ik nog drie dagen per week geëvalueerd worden door de eindredacteur van KRO-NCRV.”

Feedback vindt de radiomaker essentieel. “Zonder sturing is er geen richting. Je bent nooit uitgeleerd. Waar de meeste kritiek op komt? Mijn seksgrappen. Ze kunnen wel, maar doseren. En soms moet ik iets minder snel praten.”

De bedoeling is dat Ruud de Wild volgende maand weer terugkeert op Radio 2. Eddy liet eerder al weten dat hij graag bij de NPO wil blijven.

Foto: NH Radio