Anton Griep stopt als nieuwslezer en wordt vaste sidekickvan Domien Verschuuren in de middag van Qmusic. Sinds 2019 is hij nieuwslezer bij Domien en is inmiddels uitgegroeid tot een vast geluid in het programma. Nathalie van Suijlekom neemt vanaf nu de nieuwsbulletins voor haar rekening in de middag.

Domien vindt het een logische stap voor het programma: “Anton is al jaren mijn radiomaatje en ik vind het een feest om samen met hem en de luisteraars de leukste middagshow te maken. Met Nathalie komt ook mijn wens om een vrouwelijk perspectief toe te voegen aan het programma in vervulling. Zij zal ons voortaan voorzien van het laatste nieuws.”

Anton Griep: “Deze nieuwe rol biedt de mogelijkheid om meer mijn kijk te geven op minder urgente dingen als het laatste nieuws. We hebben er veel plezier in en hopen dat de luisteraars dat ook horen.”

Anton Griep startte bij Qmusic als producer van radioshows van Menno Barreveld en Kai Merckx en is sinds 2017 te horen als nieuwslezer bij verschillende programma’s. Sinds 2019 is hij vaste nieuwslezer in de middagshow met Domien. In deze rol won hij in 2021 de RadioFreak Award voor ‘Beste Nieuwslezer’.

Foto: Qmsuci