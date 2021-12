De Kerstdagen zien er door corona voor de meeste mensen opnieuw anders uit. Veel radiostations passen traditiegetrouw hun programmering aan tijdens de feestdagen. Sommige zenders kiezen voor speciale programma’s, terwijl andere stations hun programmering uitkleden. Een overzicht van de kerstprogrammering op de landelijke zenders.

NPO Radio 1

NPO Radio 1 houdt met de kerstdagen overdag zoveel mogelijk de weekendprogrammering aan. Wel is om 13:00 uur de traditionele kersttoespraak van Koning Willem-Alexander te horen.

Margreet Spijker presenteert zaterdags van 16:00 tot 19:00 uur ‘Het Kerstdiner’. ’s Avonds is vanaf 20:00 uur de eerste uit de reeks diepte-interviews te horen. Op Eerste Kerstdag wordt Mathieu Segers, hoogleraar Hedendaagse Europese Geschiedenis aan de Universiteit Maastricht, geïnterviewd door Sophie Derkzen.

Op Tweede Kerstdag presenteren Ron Vergouwen en Margreet Reijntjes tussen 17:00 en 19:00 uur ‘Het Radiomoment van het Jaar’. Aansluitend is tot 20:00 uur ‘Pointer: het beste van 2021’ te horen.

NPO Radio 2

NPO Radio 2 staat tijdens de Kerst in het teken van de Top 2000. Vanavond, op Kerstavond, wordt van 16:00 tot 22:00 uur nog eerst de ‘Kerst Top 80’ uitgezonden. De eerste vier uur worden gepresenteerd door Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof, aansluitend neemt Gijs Staverman de lijst voor zijn rekening. Vanaf 22:00 uur is Giel Beelen te horen met de ‘Top 2000 Préparty’.

Om klokslag middernacht gaat de Top 2000 van start, met de traditionele mash-up van nummers door Bart Arens. Het presentatieschema van de Top 2000 is dit jaar als volgt:

Schema dj-team tijdens Top 2000

00.00 – 02.00 uur: Jeroen van Inkel

02.00 – 04.00 uur: Rick van Velthuysen

04.00 – 06.00 uur: Frank van ‘t Hof

06.00 – 08.00 uur: Carolien Borgers

08.00 – 10.00 uur: Jan-Willem Roodbeen & Jeroen Kijk in de Vegte

10.00 – 12.00 uur: Bart Arens

12.00 – 14.00 uur: Annemieke Schollaardt

14.00 – 16.00 uur: Gijs Staverman

16.00 – 18.00 uur: Ruud de Wild

18.00 – 20.00 uur: Wouter van der Goes

20.00 – 22.00 uur: Emmely de Wilt

22.00 – 00.00 uur: Giel Beelen

NPO 3FM

De DJ’s van NPO 3FM gaan rond 17:00 uur het Glazen Huis in Amersfoort uit, waarna de eindstand van de actie voor dit jaar bekend wordt gemaakt. Aansluitend is de Top Serious Request te horen, de lijst met de meest aangevraagde nummers tijdens 3FM Serious Request. Mark van der Molen trapt de lijst af, gevolgd door Joost Schulte (vanaf 19:00 uur) en Andres Odijk vanaf 21:00 uur.

Presentatieschema ‘Top Serious Request’

0:00 – 3:00 uur: Ilhame Ajouaou

3:00 – 6:00 uur: Floris Molenaar

6:00 – 9:00 uur: Jamie Reuter

9:00 – 12:00 uur: Andres Odijk

12:00 – 14:00 uur: Yoeri Leeflang

14:00 – 16:00 uur: Obi Raaijmaakers

16:00 – 19:00 uur: Luc Sarneel

19:00 – 21:00 uur: Vera Siemons

21:00 – 00:00 uur: Joram Kaat

NPO Radio 4

NPO Radio 4 volgt tijdens Kerst zoveel mogelijk de reguliere programmering. Eerste Kerstdag is tussen 14:00 en 17:00 uur ‘Kerstmatinee’ te horen, gepresenteerd door Annemieke Bosman.

NPO Radio 5

Radio 5 volgt de normale weekendprogrammering. Wel presenteert Peter van der Bruggen zondag ‘De Goudmijn Blokhutshow’. Normaal gesproken neemt Stefan Stasse de presentatie van dit programma voor zijn rekening.

Qmusic

Na de reguliere Top 40 luidt Qmusic om 18:00 uur kerstavond in met de ‘Kerst Top 40’, met de grootste kersthits allertijden. Ook op Eerste Kerstdag zendt de radiozender deze lijst uit.

Verder is de Kerstprogrammering van Qmusic enigszins uitgekleed. Zo zijn beide Kerstdagen vanaf 10:00 uur gepresenteerde programma’s te horen en worden er op zaterdagavond geen danceprogramma’s uitgezonden.

Qmusic gaat daarentegen Tweede Kerstdag om 18:00 uur van start met de ‘Foute 1500’. De hele week zijn dag en nacht de beste foute hits volgens de luisteraars te horen.

Radio 538

Radio 538 sluit vandaag de actieweek ‘Missie 538’ af met de grote bekendmaking van de opbrengst voor de twaalf goede doelen. Tijdens de Kerstdagen houdt 538 zoveel mogelijk de reguliere weekendprogrammering aan, zij het enigszins uitgekleed. Zo is op beide feestdagen vanaf 19:00 uur non-stop muziek te horen.

Sky Radio

Op Sky Radio is, niet verrassend, non-stop Kerstmuziek te horen. Het station zendt beide feestdagen ook de ‘Xmas Top 50’ uit, de lijst met de volgens de luisteraars beste kersthits ooit gemaakt. De lijst is tussen 12:00 en 16:00 uur te horen.

Radio Veronica

Radio Veronica start vanavond om 22:00 uur met de ‘Top 1000 Allertijden: bubbling under’. De lijst dient als warming up voor de ‘Top 1000 Allertijden’. Tweede Kerstdag om 12:00 uur gaat die lijst officieel van start met de nummer 1000. De nummer 1 zal op 31 december te horen zijn.

Radio 10

Op Radio 10 is vandaag even voor 19:00 uur de ontknoping te horen van de Top 4000. Beide Kerstdagen houdt het station zoveel mogelijk de normale programmering aan, al is vanaf 19:00 uur non-stop muziek te horen.

SLAM!

SLAM! zendt sinds 20 december de radiomarathon ‘HOUSUH IN DE PAUZUH XL’ uit. “Alle genres in één dikke mix. Van clubknallers uit de 00’s, naar hiphopbangers uit de 90’s, dikke hits van nu, maar ook heerlijke guilty pleasures”, aldus het station. De mix is tot 1 januari, 6:00 uur te horen.

100% NL

100% NL heeft tijdens de Kerstdagen geen aangepaste programmering.

Sublime

Op kerstavond schuiven er gasten aan in de studio van Sublime: Kris Berry, Alain Clark en Trijntje Oosterhuis. Ze gaan elk een uur radio maken met een Sublime-dj. Ze kletsen over het afgelopen jaar en over muziek. Daarnaast speelt elke artiest één of meerdere kerstnummers. Dit is het programma van Kerstavond:

18.00-19.00: Sublime dj Jaap Brienen & Kris Berry

19.00-20.00: Sublime dj Jan Paul Grootentraast en Alain Clark

20.00-21.00: Sublime dj Francis Broekhuijsen & Trijntje Oosterhuis

Tussen Kerst en Oud & Nieuw zendt Sublime non-stop de Sublime Top 1000 uit. “De Sublime Top 1000 is eerder dit jaar door de luisteraars van Sublime samengesteld en bevat de allerbeste funk, soul & jazz. Vanwege de vele mooie reacties op de lijst is er besloten om ‘m nog een keer uit te zenden, maar dan non-stop”, aldus het station.

KINK

De programmering van KINK is tijdens de Kerst niet of nauwelijks aangepast.

BNR

Ook BNR Nieuwsradio volgt tijdens de Kerstdagen zoveel mogelijk de reguliere weekendprogrammering.